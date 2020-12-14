14 Aralık 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Gençlere kupa şansı

Gençlere kupa şansı
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 14.12.2020

, yarın Darıca Gençlerbirliği ile oynanacak kupa maçında daha çok gençlerden oluşan bir kadroyu sahaya sürmeyi planlıyor.

, yarın Darıca Gençlerbirliği ile oynanacak kupa maçında daha çok gençlerden oluşan bir kadroyu sahaya sürmeyi planlıyor. İmparator'un sahaya Okan, Şener, Emin Bayram, Donk, Emre Taşdemir, Taylan, Etebo, Ömer, Kerem, Sekidika ve Ali Yavuz Kol 11'iyle çıkması bekleniyor. Usta hoca, özellikle gençlere maç tecrübesi kazandırmak istiyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Aslan'dan ara transfer bombası! 3 isim birden Aslan'dan ara transfer bombası! 3 isim birden
Cimbom Marcao'nun fiyatını belirledi! İşte o rakam Cimbom Marcao'nun fiyatını belirledi! İşte o rakam
Pastore için dev yarış! G.Saray ve F.Bahçe... Pastore için dev yarış! G.Saray ve F.Bahçe...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör