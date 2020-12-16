Bartuğ Elmaz'dan Galatasaray paylaşımı! Oyuna girememişti
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0'la geçti. Mücadelenin son dakikalarında 17 yaşındaki Bartuğ Yılmaz, sarı-kırmızılı takım adına oyuna girmeye hazırlanırken hakem maçı bitirdi. Genç oyuncuyu teknik direktör Fatih Terim teselli etti. Genç oyuncu da konuyla ilgili "Elbet Bir Gün" paylaşımı yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray, sahasında Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 17 yaşındaki futbolcusu Bartuğ Elmaz'ı mücadelenin kadrosuna almıştı. Terim, müsabakanın son dakikalarında genç oyuncuya şans vermek istedi.
Bartuğ Yılmaz, karşılaşmanın son dakikalarında oyuna girmek için kenara geldi ancak hakem Direnç Tonusluoğlu maçı bitirdi.
TERİM SARILARAK TESELLİ ETTİ
Fatih Terim, oyuna giremeyen 17 yaşındaki futbolcusunu daha sonra sarılarak teselli etti.
TERİM'DEN BARTUĞ YILMAZ AÇIKLAMASI
Bartuğ, bizim yeteneklerimizden bir tanesi. İçlerinde en küçüğü. Daha yeni 16'yı bitirdi. Kendisinden önemli şeyler bekliyoruz. Zaman zaman Galatasaraylılara böyle tatlı sürprizlerimiz olacak. Öz kaynaklarımızı inşallah harekete geçiriyoruz. Pandemi döneminde genç oyuncuların 1 seneye yakın evlerinde kalmaları kolay değil. Bartuğ'a bir borcumuz olsun. Bazen böyle oluyor. Buraya gelmesi, onu düşündüğümüzü bilmesi bile onun için önemli. İnşallah çalışacak ve Galatasaray formasını diğer ağabeyleri gibi alacak. Biz de genç oyuncuların sayısını ne kadar çoğaltırsak kulübümüzü her anlamda ileri taşımız olacağız. Bu düşüncemizden ödün vermeden, vazgeçmeden devam edeceğiz.
BARTUĞ'DAN "ELBET BİR GÜN" PAYLAŞIMI
Genç oyuncu da sosyal medya hesabından "Elbet Bir Gün" paylaşımı yaptı.
Elbet Bir Gün..@GalatasaraySK 🦁🤲 pic.twitter.com/4Y6pcq9C38— Bartuğ Elmaz (@bartug_elmaz) December 16, 2020
BARTUĞ ELMAZ KİMDİR?
19 Şubat 2003 (17 yıl yaşında) yılında dünyaya gelen başarılı futbolcu, Galatasaray A Takımı ile idmanlara çıkan genç futbolcu Bartuğ Elmaz, ilk kez resmi bir maçın kadrosunda yer aldı.
OYUN KURUCU
Genç futbolcu, orta sahada oyun kurucu olarak görev yapıyor. Modern futbolda '6 numara' olarak ifade edilen bölgede görev yapan Bartuğ, oyun görüşü ile dikkat çekiyor.
Bartuğ Elmaz'ın göstereceği performans sonrası sezonun ikinci yarısında Taylan Antalyalı'nın ardından rotasyon oyuncusu olabilir.
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