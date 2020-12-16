Galatasaray'da Marcelo Saracchi takımla çalışmalara başladı
Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Marcelo Saracchi, takımla çalışmalara başladı. | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında 18 Aralık Cuma günü Fatih Karagümrük'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Sarı-kırmızı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
İdmanın ana bölümünde hedefli ve hedefsiz pozisyon oyunları üzerinde durulduğu aktarıldı. Antrenmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.
Misli.com 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği ifade edildi.
Sakatlığı bulunan futbolculardan Marcelo Saracchi'nin takımla çalıştığı, Radamel Falcao ile Ryan Babel'in ise kondisyoner eşliğinde saha çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.
Galatasaray, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.
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