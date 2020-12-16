16 Aralık 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Marcelo Saracchi takımla çalışmalara başladı

G.Saray'a müjde! Takımla çalışmalara başladı
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.12.2020

Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Marcelo Saracchi, takımla çalışmalara başladı. | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında 18 Aralık Cuma günü Fatih Karagümrük'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-kırmızı kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

İdmanın ana bölümünde hedefli ve hedefsiz pozisyon oyunları üzerinde durulduğu aktarıldı. Antrenmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.

Misli.com 3. Lig ekibi ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği ifade edildi.

Sakatlığı bulunan futbolculardan Marcelo Saracchi'nin takımla çalıştığı, ile 'in ise kondisyoner eşliğinde saha çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

Galatasaray, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

İşte G.Saray - Darıca G.Birliği maçının özeti! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'da 2 oyuncu Covid-19'a yakalandı! G.Saray'da 2 oyuncu Covid-19'a yakalandı!
Usta yazardan flaş sözler! İyi bir eğitime... Usta yazardan flaş sözler! "İyi bir eğitime..."
Aslan evinde turladı! Aslan evinde turladı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör