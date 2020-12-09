09 Aralık 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Gençlik aşısı

Gençlik aşısı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.12.2020

Galatasaray'ın yaş ortalamasını daha da aşağıya çekmek isteyen , özellikle Ali Akman ve Adil Demirbağ'ın takıma katılmasını çok istiyor.

Galatasaray'ın yaş ortalamasını daha da aşağıya çekmek isteyen , özellikle Ali Akman ve Adil Demirbağ'ın takıma katılmasını çok istiyor. Kenan Karaman'ı da çok beğeniyor. Sezon başında ismini vererek istediği ve Fulham'da kadro dışı kalan Michael Seri'nin de bu kez takıma katılması bekleniyor.
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