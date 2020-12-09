09 Aralık 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Ahmed Musa'dan Galatasaray sinyali

Ahmed Musa'dan Galatasaray sinyali
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.12.2020

İsmi Galatasaray'la anılan Ahmed Musa, Nijerya basınına yaptığı açıklamada geleceğine ilişkin flaş ifadeler kullandı. Yıldız golcünün, "'ya dönmek istiyorum" sözleri, sarı-kırmızılı taraftarlarda heyecan yarattı.

Hızlı ve gol atabilen bir kanat oyuncusu isteyen Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden birisi de Nijerya'nın en hızlı oyuncusu Ahmed Musa… Son olarak ülkesinin Kaduna şehrinde yaptırdığı stadı incelemek için Nijerya'ya giden Musa, yerel basın mensuplarıyla konuştu. Kendi yaptırdığı stada adını vermeyeceğini belirtirken ocak ayında yeniden sahalarda olacağını söyledi.

"AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYORUM"

"Müslüman bir ülkede oynamaya devam edecek misin?" sorusuna, "Bu önemli bir ihtimal" cevabını verdi. Son olarak Suudi Arabistan'da oynayan Musa, "'ya dönmek istiyorum. Üst düzey bir ligde futbol oynamaya devam etmek istiyorum" açıklamasını yapmıştı. Avrupa'da Bosna, Kosova ve Türkiye dışında Müslüman ülke ligi bulunmaması gözleri Galatasaray'a çevirdi.

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