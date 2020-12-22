22 Aralık 2020, Salı

GALATASARAY

Usta yazardan flaş sözler! "Fatih Terim'e provakasyon yapıldı!

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan ve Fatih Karagümrük'ün Galatasaray'ı son dakika golüyle 2-1 yendiği mücadeleyi yorumlayan usta spor yazarı Levent Tüzemen kaleme aldığı yazıda maçın 4. hakemi Çağdaş Altay'ın Terim'i provoke ettiğini savundu. İşte o yazı...

Usta yazardan flaş sözler! Fatih Terim'e provakasyon yapıldı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 Giriş Tarihi: 22.12.2020

dönemlerinde , bir teknik direktör takımı olmuştur. Terim kulübede olduğu sürece oyuncularla hep iletişim halindedir, vücut dilini iyi kullanır, bazen anlatmak istediklerini gözleriyle hissettirir.

Usta yazardan flaş sözler! Fatih Terim'e provakasyon yapıldı!

'in kulübede olmayacak oluşu, büyük eksiklik. Ancak seyircisiz bir dönemde Terim, maçı nereden izleyecek ve yönetecek.

Usta yazardan flaş sözler! Fatih Terim'e provakasyon yapıldı!

Eğer tribünde oturacaksa sorun olmaz. Çünkü oyuncu, seyirci olmayan ortamda tribüne bakınca hocasını görecektir. Terim de istediklerini vücut diliyle yine anlatacaktır.

Usta yazardan flaş sözler! Fatih Terim'e provakasyon yapıldı!

Eğer seyircili maçlarda cezalı olsaydı, Galatasaraylı oyuncular işin altından kalkamazdı. Geçmiş dönemde Terim'in kulübede olmadığı maçların çoğunu G.Saray kazanamamıştı.

Usta yazardan flaş sözler! Fatih Terim'e provakasyon yapıldı!

Ben Karagümrük karşılaşmasında özellikle Karagümrüklü yöneticilerin ve maçın 4. hakeminin (Çağdaş Altay) Terim'e yönelik bir provokasyon içinde olduğunu düşünüyorum.

Usta yazardan flaş sözler! Fatih Terim'e provakasyon yapıldı!

"BALKOVEC'İ ATMIYOSA ART NİYETLİDİR"
Terim'e ceza verecek insanlar bu ayrıntılara dikkat etmelidir. Marcao'nun atılması da bir provokasyondu. Hakem Marcao'yu atıp, Marcao'ya omuz atan Balkovec'i atmıyorsa art niyetlidir.

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