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GALATASARAY

Kerem az daha Beşiktaş’a gidecekti

Kerem az daha Beşiktaş’a gidecekti
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.12.2020

Hatayspor maçında attığı golle adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı.

Hatayspor maçında attığı golle adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı. Başakşehir'in alt yapısından yetişen Kerem'i yakından takip eden 'nın, Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde genç oyuncuya birkaç kez, "Seni çok beğeniyorum ve takip ediyorum. Takımımda görmek isterim" dediği öğrenildi.
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