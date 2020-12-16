Umut Meraş Galatasaray'dan haber bekliyor

Ocak ayında takımı güçlendirmeye hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ederken Fransa'dan sürpriz bir isim gündeme geldi: Umut Meraş...

Milli futbolcu, Le Havre'da bir sezon daha ikinci lig oyuncusu olarak kalmak istemiyor. Le Havre, bu sezonda da 15 hafta sonunda 13'üncü sırada 1'inci Lige çıkma şansı neredeyse kalmadı. Milli takımdaki formasını da kaybeden Umut'un düşüncesi ise piyasası varken Ocak ayında Le Havre'dan ayrılmak ve bu nedenle Galatasaray'dan teklif bekliyor.

(Fotomaç)

DİĞER