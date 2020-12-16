16 Aralık 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Umut Meraş Galatasaray'dan haber bekliyor

Umut Meraş G.Saray'dan haber bekliyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.12.2020

Ocak ayında takımı güçlendirmeye hazırlanan 'da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ederken 'dan sürpriz bir isim gündeme geldi: ...

Milli futbolcu, 'da bir sezon daha ikinci lig oyuncusu olarak kalmak istemiyor. Le Havre, bu sezonda da 15 hafta sonunda 13'üncü sırada 1'inci Lige çıkma şansı neredeyse kalmadı. Milli takımdaki formasını da kaybeden Umut'un düşüncesi ise piyasası varken Ocak ayında Le Havre'dan ayrılmak ve bu nedenle 'dan teklif bekliyor.

(Fotomaç)

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