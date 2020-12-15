Galatasaray'a müjdeli haber! Eski yıldızı bedava geliyor
Son dakika Galatasaray haberi: Ara transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'a eski futbolcusundan müjdeli haber geldi. Yıldız futbolcunun kulübü, bu sezon ligde hiç süre alamayan oyuncuyu, maaş yükünden kurtulmak için Galatasaray'a bedelsiz kiralamaya karar verdi. İşte detaylar...
Galatasaray, eski futbolcusu Michael Seri için kulübü Fulham'ın inadını kırdı.
Fildişili orta saha oyuncusunu sezon başında bonservisiyle elinden çıkarmak isteyen ancak bunu başaramayan İngiliz ekibi, Seri'nin bu sezon Premier Lig'de hiç süre alamaması üzerine karar değiştirdi.
Takvim'in haberine göre; Serı'yı sezon sonuna kadar kiralamak isteyen G.Saray, Fulham'ı bu transfer için ikna etti.
YARIM SEZONLUĞUNA GELECEK
İngilizler, Seri'nin maaş yükünden kurtulmak için 29 yaşındaki yıldızı Aslan'a bedelsiz kiralamayı kabul etti.
SERI ARTIK İMZAYI BEKLİYOR
G.Saray'a dönmeyi çok isteyen Seri de kulüplerin söz kesmesiyle Sarı-Kırmızılılar'a imza atacağı günü dört gözle bekliyor. Fatih Terim de Filidişili oyuncunun yolunu gözlüyor.
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