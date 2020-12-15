15 Aralık 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'a müjdeli haber! Eski yıldızı bedava geliyor

Son dakika Galatasaray haberi: Ara transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'a eski futbolcusundan müjdeli haber geldi. Yıldız futbolcunun kulübü, bu sezon ligde hiç süre alamayan oyuncuyu, maaş yükünden kurtulmak için Galatasaray'a bedelsiz kiralamaya karar verdi. İşte detaylar...

Galatasaray'a müjdeli haber! Eski yıldızı bedava geliyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.12.2020

, eski futbolcusu Michael Seri için kulübü Fulham'ın inadını kırdı.

Galatasaray'a müjdeli haber! Eski yıldızı bedava geliyor

Fildişili orta saha oyuncusunu sezon başında bonservisiyle elinden çıkarmak isteyen ancak bunu başaramayan İngiliz ekibi, Seri'nin bu sezon 'de hiç süre alamaması üzerine karar değiştirdi.

Galatasaray'a müjdeli haber! Eski yıldızı bedava geliyor

Takvim'in haberine göre; Serı'yı sezon sonuna kadar kiralamak isteyen G.Saray, Fulham'ı bu için ikna etti.

Galatasaray'a müjdeli haber! Eski yıldızı bedava geliyor

YARIM SEZONLUĞUNA GELECEK

İngilizler, Seri'nin maaş yükünden kurtulmak için 29 yaşındaki yıldızı Aslan'a bedelsiz kiralamayı kabul etti.

Galatasaray'a müjdeli haber! Eski yıldızı bedava geliyor

SERI ARTIK İMZAYI BEKLİYOR

G.Saray'a dönmeyi çok isteyen Seri de kulüplerin söz kesmesiyle Sarı-Kırmızılılar'a imza atacağı günü dört gözle bekliyor. de Filidişili oyuncunun yolunu gözlüyor.

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