14 Aralık 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Ryan Babel kilo verdi

Ryan Babel kilo verdi
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 14.12.2020

Cimbom'un Hollandalı futbolcusu , koronavirüse yakalanmıştı. Tecrübeli hücum oyuncusunun hastalığı sırasında kilo verdiği ve güçten düştüğü öğrenildi.

Cimbom'un Hollandalı futbolcusu , koronavirüse yakalanmıştı. Tecrübeli hücum oyuncusunun hastalığı sırasında kilo verdiği ve güçten düştüğü öğrenildi. 33 yaşındaki futbolcu şimdi kilo alarak COVİD-19 öncesi formunu bulmaya uğraşıyor. , Babel ve diğer koronavirüse yakalanan isimleri yavaş yavaş takıma monte edecek.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Aslan'dan ara transfer bombası! 3 isim birden Aslan'dan ara transfer bombası! 3 isim birden
Cimbom Marcao'nun fiyatını belirledi! İşte o rakam Cimbom Marcao'nun fiyatını belirledi! İşte o rakam
Pastore için dev yarış! G.Saray ve F.Bahçe... Pastore için dev yarış! G.Saray ve F.Bahçe...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör