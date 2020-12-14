14 Aralık 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Falcao geriledi

Falcao geriledi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.12.2020

Sarı-kırmızılılarda uzun süreli sakatlığını atlatamayan henüz takımla birlikte çalışmalara başlayamadı. 'i endişelendiren ise bu kadar uzun sakatlığın ardından Kolombiyalı yıldızın maç ritmine kavuşmasının da zaman alacak olması.

Sarı-kırmızılılarda uzun süreli sakatlığını atlatamayan henüz takımla birlikte çalışmalara başlayamadı. 'i endişelendiren ise bu kadar uzun sakatlığın ardından Kolombiyalı yıldızın maç ritmine kavuşmasının da zaman alacak olması. İmparator, sakatlık veya cezalı olmazsa Mbaye Diagne'den vazgeçmeyi düşünmüyor.
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