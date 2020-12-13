13 Aralık 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Luyindama krizi! "Terim'in planları arasında yok"

G.Saray'da transfer krizi! Terim o ismin üstünü çizdi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.12.2020

Son dakika haberleri... 'de aldığı başarılı sonuçlarla zirveye ortak olmayı başaran Galatasaray'da yüzler gülüyor. Sarı-kırmızılılar ara transfer dönemine az bir süre kala transfer çalışmalarına da hız verirken, yapılacak transferler de yavaş yavaş netleşiyor. Öte yandan takımdan ayrılacağı yönünde haberler ortaya çıkan Luyindama için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

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