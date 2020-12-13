13 Aralık 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da 1 futbolcunun corona virüsü (Covid-19) testi pozitif

G.Saray'da Covid-19 vakası! 1 futbolcunun testi pozitif
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 Giriş Tarihi: 13.12.2020

Kulübü, 1 futbolcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulübü, 1 futbolcusunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimizin katkılarıyla bu sabah yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve 1 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." denildi.

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