06 Aralık 2020, Pazar

GALATASARAY

Yerini sevdi! Maestro Feghouli

Yerini sevdi! Maestro Feghouli
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.12.2020

Younes Belhanda’nın yokluğunda orta sahaya çekilen Cezayirli yıldız Sofianne Feghouli, ’ye asist yaparak son haftalardaki yüksek formunu taçlandırdı.

Galatasaray'da Sofiane Feghouli yeni bölgesini çok sevdi. Belhanda'nın maçı öncesinde koronavirüse yakalanmasından sonra sağ açıktan orta sahaya çekilen Cezayirli yıldız, takımı maestro gibi yönetmeye devam etti. deplasmanında nefis bir oyun oynayan 30 yaşındaki futbolcu, karşılaşmasında da aynı görevi üstlendi. Orta sahada top dağıtan, sağ kanada inip orta açan Feghouli, 'nin attığı harika golde de asist yaparak skora katkı sağladı. Bu sezon 3-1'lik ve 2-1'lik maçlarında gol pası veren Feghouli üçüncü asistini yaptı. Sarı-kırmızılılar Feghouli'nin asist yaptığı maçların hepsini kazandı. (Fotomaç)
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