06 Aralık 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne! Coştu bir kere...

Diagne coştu bir kere!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.12.2020

Mbaye Diagne, Aslan’ın son 8 golünün beşine imzasını attı. Üst üste Kayseri ve Rize sonrasında Hatay ağlarını da sarstı. İşte detaylar...

Sezon başında gönderilmek istenen ancak bir türlü 2 milyon 350 bin Euro'luk maaşını karşılayan takım bulunmayınca takımda kalan Diagne gollerine devam ediyor. Senegalli oyuncu Kayseri ile 1-1 berabere kalınan maçta attığı tek golün ardından Rize'de de hattrick yapmıştı. Dün de Hatay ağlarını havalandıran Diagne Aslan'ın son 3 maçtaki 8 golünün beşine imza attı. 13 milyon Euro bedelle Kasımpaşa'dan alınan Diagne'nin G.Saray kariyerindeki toplam gol sayısı ise 18'e ulaştı.

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