13 Aralık 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'dan Maxime Leverbe atağı! Sudan ucuza gelecek

Cimbom'a 23'lük stoper! Sudan ucuza gelecek
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.12.2020

Marcao ve Luyindama'nın ayrılık ihtimaline karşı sezonun ikinci yarısı için stoper bölgesine takviye yapmak isteyen 'da teknik direktör , Chievo forması giyen Maxime Leverbe'yi çok beğendi. Sarı-kırmızılıların 500 bin Euro yıllık ücrete 23 yaşındaki stoperi oynatabileceği belirtildi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Fatıh Terim önüne sürpriz bir şekilde getirilen Maxime Leverbe'yi Merih Demiral'a benzetti. Hem fiziki yapısı hem de saha içindeki savaşçılığı sayesinde üzerinde durulursa çok önemli bir stoper kazanabilecekleri fikri oluştu. 23 yaşındaki stoperin, Chievo'da aylık 8 bin euro'ya oynaması da büyük avantaj olarak görülüyor. G.Saray'ın 500 bin euro yıllık ücrete Leverbe'yi oynatabileceği ayrıca Chievo'yu da 1 milyon euro'nun altında bir bonservis bedeline ikna edebileceği konuşuluyor.

(Fotomaç)

Terim'den sürpriz karar! O ismin lisansı çıkarılıyor haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen t��m çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Falcao ocakta yolcu! Yapacakları teklif belli oldu Falcao ocakta yolcu! Yapacakları teklif belli oldu
G.Saray'da Belhanda kararsızlığı! Gözler yönetim ve Terim'de G.Saray'da Belhanda kararsızlığı! Gözler yönetim ve Terim'de
Terim'den sürpriz karar! O ismin lisansı çıkarılıyor Terim'den sürpriz karar! O ismin lisansı çıkarılıyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör