13 Aralık 2020, Pazar
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'dan Maxime Leverbe atağı! Sudan ucuza gelecek
Marcao ve Luyindama'nın ayrılık ihtimaline karşı sezonun ikinci yarısı için stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Chievo forması giyen Maxime Leverbe'yi çok beğendi. Sarı-kırmızılıların 500 bin Euro yıllık ücrete 23 yaşındaki Fransız stoperi oynatabileceği belirtildi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
Fatıh Terim önüne sürpriz bir şekilde getirilen Maxime Leverbe'yi Merih Demiral'a benzetti. Hem fiziki yapısı hem de saha içindeki savaşçılığı sayesinde üzerinde durulursa çok önemli bir stoper kazanabilecekleri fikri oluştu. 23 yaşındaki Fransız stoperin, Chievo'da aylık 8 bin euro'ya oynaması da büyük avantaj olarak görülüyor. G.Saray'ın 500 bin euro yıllık ücrete Leverbe'yi oynatabileceği ayrıca Chievo'yu da 1 milyon euro'nun altında bir bonservis bedeline ikna edebileceği konuşuluyor.
(Fotomaç)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen t��m çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları