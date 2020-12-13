Galatasaray'dan Maxime Leverbe atağı! Sudan ucuza gelecek

Marcao ve Luyindama'nın ayrılık ihtimaline karşı sezonun ikinci yarısı için stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Chievo forması giyen Maxime Leverbe'yi çok beğendi. Sarı-kırmızılıların 500 bin Euro yıllık ücrete 23 yaşındaki Fransız stoperi oynatabileceği belirtildi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Fatıh Terim önüne sürpriz bir şekilde getirilen Maxime Leverbe'yi Merih Demiral'a benzetti. Hem fiziki yapısı hem de saha içindeki savaşçılığı sayesinde üzerinde durulursa çok önemli bir stoper kazanabilecekleri fikri oluştu. 23 yaşındaki Fransız stoperin, Chievo'da aylık 8 bin euro'ya oynaması da büyük avantaj olarak görülüyor. G.Saray'ın 500 bin euro yıllık ücrete Leverbe'yi oynatabileceği ayrıca Chievo'yu da 1 milyon euro'nun altında bir bonservis bedeline ikna edebileceği konuşuluyor.

(Fotomaç)

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