13 Aralık 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Falcao ocakta yolcu! Yapacakları teklif belli oldu

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan ve yönetimin yüksek maliyeti sebebiyle yollarını ayırmak istediği Radamel Falcao, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İşte Kolombiyalı yıldıza yapılan teklif.| Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray'da Falcao ocakta yolcu! Yapacakları teklif belli oldu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.12.2020

Ocak ayında takımdan ayrılacağı iddia edilen Galatasaraylı Rademel Falcao ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Kolombiyalı futbolcu ile yakından ilgilenen , için ilk somut adımı attı.

Galatasaray'da Falcao ocakta yolcu! Yapacakları teklif belli oldu

Takvim'in haberine göre, ekibi 'da yaptığı indirim sonrası yıllık 6 milyon Euro kazanan 33 yaşındaki forvetin kapısını senelik 4 milyon Euro'luk bir teklifle çaldı.

Galatasaray'da Falcao ocakta yolcu! Yapacakları teklif belli oldu

FALCAO DA ABD'YE SICAK...
'ye futbol oynamak istediği bilinen Falcao'nun 'nin 4 milyon Euro'luk teklifine sıcak baktığı konuşuluyor. G.Saray da yıldız ismi alacaklarına karşılık göndermek istiyor.

Galatasaray'da Falcao ocakta yolcu! Yapacakları teklif belli oldu

KENDİNİ MİAMİ'YE Mİ SAKLIYOR?
'nin ilk somut adımı attığı Falcao'nun sahalara dönüşün uzamasındaki sebeplerden birinin kendisini 'ye sakladığı olarak gösteriliyor. Ayrılık iddiaları güçleniyor.

Galatasaray'da Falcao ocakta yolcu! Yapacakları teklif belli oldu

TAKIMDAKİ YERİNİ KAYBETTİ
Uzun süredir sakatlıklarla boğuşan Falcao, G.Saray'daki yerini de Diagne'ye kaybetti. 'in Falcao dönse bile Diagne ile devam etmek istemesi de Miami ihtimalini destekliyor.

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