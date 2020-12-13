Galatasaray'da Ali Akman ve Aytaç Kara liste başı

Artık geleceğe yatırım yapmak isteyen ve genç oyuncuların peşine düşen Fatih Terim'in en büyük gözdesi Ali Akman. Ayrıca, Kasımpaşa ile yol ayrımına gelen ve gözden çıkartılan Aytaç Kara da sarı-kırmızılıların gençleşme operasyonu için düğmeye bastığı diğer isimlerden biri.

Artık geleceğe yatırım yapmak isteyen ve genç oyuncuların peşine düşen Fatih Terim'in en büyük gözdesi Ali Akman... Bursaspor'da müthiş bir çıkışa imza atan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 18 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a kazandırılması planlanıyor. Ayrıca, Kasımpaşa ile yol ayrımına gelen ve gözden çıkartılan Aytaç Kara da sarı-kırmızılıların gençleşme operasyonu için düğmeye bastığı diğer isimlerden biri.

(Fotomaç)

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