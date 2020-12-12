12 Aralık 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Diagne kendini kabul ettirdi

Diagne kendini kabul ettirdi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.12.2020

'ın şampiyonluk kutlamasına katılmadığı için eleştirilen, davranışlarıyla ilk geldiğinde uyum sorunu yaşayan Mbaye Diagne bu sezon toparlandı.

'ın şampiyonluk kutlamasına katılmadığı için eleştirilen, davranışlarıyla ilk geldiğinde uyum sorunu yaşayan Mbaye Diagne bu sezon toparlandı. Brugge'de oynamayınca Cimbom'un kıymetini anlayan Senegalli, attığı gollerle, saha içi ve dışındaki özverisiyle takıma kendini kabul ettirdi. 'in de özel görüşmelerini sıklaştırdığı 29 yaşındaki santrforun formasını kolay kolay Falcao'ya kaptırmayacağı konuşuluyor. Diagne'nin bu sezon 7 golü var.

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