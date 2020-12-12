Galatasaray'da Diagne kendini kabul ettirdi

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katılmadığı için eleştirilen, davranışlarıyla ilk geldiğinde uyum sorunu yaşayan Mbaye Diagne bu sezon toparlandı.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katılmadığı için eleştirilen, davranışlarıyla ilk geldiğinde uyum sorunu yaşayan Mbaye Diagne bu sezon toparlandı. Brugge'de oynamayınca Cimbom'un kıymetini anlayan Senegalli, attığı gollerle, saha içi ve dışındaki özverisiyle takıma kendini kabul ettirdi. Fatih Terim'in de özel görüşmelerini sıklaştırdığı 29 yaşındaki santrforun formasını kolay kolay Falcao'ya kaptırmayacağı konuşuluyor. Diagne'nin bu sezon 7 golü var.

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