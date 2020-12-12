Galatasaray'da Babel tedavi altında

Hollanda Milli Takımı'nda corona virüsüne yakalanan Ryan Babel, iyileşmesine rağmen çok kilo kaybetti. Bel ağrılarıyla boğuşan 33 yaşındaki futbolcu, fizyoterapistler eşliğinde günü tedavi ile geçirdi.

Hollanda Milli Takımı'nda corona virüsüne yakalanan Ryan Babel, iyileşmesine rağmen çok kilo kaybetti. Bel ağrılarıyla boğuşan 33 yaşındaki futbolcu, fizyoterapistler eşliğinde günü tedavi ile geçirdi. Babel'in 1 ay maça çıkması beklenmiyor.

SARACCHI VE FALCAO'YA YÜKLEME

Bu sezon sık sakatlanan Marcelo Saracchi tedbirli davranıyor. 7 maç kaçıran Uruguaylı sol bek, Falcao gibi tam olarak hazır hale gelmeden oynamak istemiyor. İki isim dünkü idmanda kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarını sürdürdü.

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