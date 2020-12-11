Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Kararını verdi!
Son dakika Galatasaray haberi: Şampiyonluk için sağlam transferler yapmak isteyen sarı kımızılı takımda gözler devre arasına çevrildi. Galatasaray'da üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle gözden çıkarıldığı iddia edilen Radamel Falcao ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Kolombiyalı yıldız geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte tüm detaylar...
Galatasaray'da sakatlıktan yakasını kurtaramayan Radamel Falcao toplam 27 maç kaçırdı. Kolombiyalı 35 gün sonra idmana çıkarken hakkındaki dedikodular da her geçen gün çoğalıyor.
Falcao'nun Miami'ye gideceği için kendini riske etmek istemediği ileri sürülse de bunun gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Zira ayrılmaya niyeti yok.
Daha önce corona virüsünün başladığı ilk dönemde ABD'nin yaşadığı sağlık skandalı yüzünden eşi Lorelei, Miami'ye gitmek istemediğini açıklamıştı.
Kolombiyalı yıldız da Katar'da yapılacak Dünya Kupası'yla ilgili bir soruya cevap verirken, "Galatasaray'ın oyuncusu olarak Katar'da yer almam çok daha kolay olur" ifadelerini kullandı.
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