11 Aralık 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Devre arası yolcu

Son dakika Galatasaray haberi: Kendisini göstermek için Galatasaray'a gelen tecrübeli futbolcu, beklediği fırsatları bulamayınca devre arasında ayrılmanın hazırlıklarını yapmaya başladı. İşte tüm detaylar...

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Devre arası yolcu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.12.2020

'da beklediğini bulamayan devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacak.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Devre arası yolcu

'in maçında 1 ve maçında 18 dakika şans verdiği 30 yaşındaki futbolcu, formasını 1.5 sezonda toplam 14 maçta giydi.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Devre arası yolcu

Toplamda 620 dakika sahada kalabildi. Bu sezon maçında Teknik Direktör 'in 11 maçta 1 dakika forma verdiği sarı-kırmızılı futbolcu, ilk yarı sonuna kadar forma bulmazsa 'dan sadece 1 dakika oynayıp ayrılacak.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Devre arası yolcu

'den gelen 1 dakikada 1 kez topla buluştu. 1 de pas attı.

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