Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Devre arası yolcu
Son dakika Galatasaray haberi: Kendisini göstermek için Galatasaray'a gelen tecrübeli futbolcu, beklediği fırsatları bulamayınca devre arasında ayrılmanın hazırlıklarını yapmaya başladı. İşte tüm detaylar...
Galatasaray'da beklediğini bulamayan Şener Özbayraklı devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacak.
Fatih Terim'in Club Brugge maçında 1 ve PSG maçında 18 dakika şans verdiği 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasını 1.5 sezonda toplam 14 maçta giydi.
Toplamda 620 dakika sahada kalabildi. Bu sezon Çaykur Rize maçında Teknik Direktör Fatih Terim'in 11 maçta 1 dakika forma verdiği sarı-kırmızılı futbolcu, ilk yarı sonuna kadar forma bulmazsa Galatasaray'dan sadece 1 dakika oynayıp ayrılacak.
Fenerbahçe'den gelen Şener Özbayraklı 1 dakikada 1 kez topla buluştu. 1 de pas attı.
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