Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Devre arası yolcu

Son dakika Galatasaray haberi: Kendisini göstermek için Galatasaray'a gelen tecrübeli futbolcu, beklediği fırsatları bulamayınca devre arasında ayrılmanın hazırlıklarını yapmaya başladı. İşte tüm detaylar...

Galatasaray'da beklediğini bulamayan Şener Özbayraklı devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacak.



Fatih Terim'in Club Brugge maçında 1 ve PSG maçında 18 dakika şans verdiği 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasını 1.5 sezonda toplam 14 maçta giydi.



