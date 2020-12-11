Galatasaray'da kaynak arayışı hızlandı

Sarı-kırmızılıların gündemini ara transfer hızlı bir şekilde oluşturmaya başladı. Pandemi nedeniyle 26 Aralık'taki olağanüstü kongrenin ertelenmesinin ardından Başkan Mustafa Cengiz, Mayıs ayına kadar görevine devam edecek.

Sarı-kırmızılıların gündemini ara transfer hızlı bir şekilde oluşturmaya başladı. Pandemi nedeniyle 26 Aralık'taki olağanüstü kongrenin ertelenmesinin ardından Başkan Mustafa Cengiz, Mayıs ayına kadar görevine devam edecek. Kongreye şampiyonluk apoleti ile girmek isteyen Cengiz'in devre arasında takıma istenilen takviyelerin yapılabilmesi için Terim ile sürekli temasta olduğu ve yoğun bir kaynak arayışı içinde olduğu ifade edildi.

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