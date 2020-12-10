10 Aralık 2020, Perşembe

GALATASARAY

Eldivenler Okan’a geçecek

Eldivenler Okan’a geçecek
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.12.2020

Milli takımlar için verilen arada Okan Kocuk corona virüsüne yakalanırken maçından itibaren kaleye geçen Fatih Öztürk bu fırsatı kaçırmadı.

Milli takımlar için verilen arada Okan Kocuk corona virüsüne yakalanırken maçından itibaren kaleye geçen Fatih Öztürk bu fırsatı kaçırmadı. Son 3 maçta forma giyen 33 yaşındaki file bekçisi, önceki hatalarını tekrarlamadı ve kalesinde sadece bir gol gördü. Fatih, Muslera'nın yokluğunda yeniden as kaleci durumuna geçse de Terim'in kupa maçında Okan'a şans vermeyi düşündüğü ifade edildi.

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