Flaş sözler! "Fatih Terim Bosna Hersek için çok iyi tercih"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Bosna-Hersek Milli Takımı'nın başına geçeceği iddiaları büyük yankı buldu. Pek çok yorum yapılmaya başlandı.
Fatih Terim'in Bosna'yı başarıya taşıyacak isim olduğunu belirten gazeteci Bosko Adislic, "Fatih Terim güçlü oyuncularımız için en doğru seçim olur. Onların kendilerini tanımaları ve Dünya Kupası'na bizi götürmesi için ideal" dedi. Tecrübeli hocanın 'yaşlı' olduğu yönündeki eleştirilerle ilgili ise, "Yaşlı olduğunu iddia etmek anlamsız! Çünkü yanında önümüzdeki yıllarda takımın başına geçecek bir asistan verilecek. O isim, Terim'in kuracağı sistemi devam ettirecek" yorumunu yaptı.
Gazeteci Adislic, Terim'in Bosna'nın teklifini kabul edip etmediği ya da iki taraf arasında herhangi bir görüşme olup olmadığı hakkında bir açıklama yapmadı.
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