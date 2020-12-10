10 Aralık 2020, Perşembe

GALATASARAY

Yıldızları veto etti

Yıldızları veto etti
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.12.2020

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Bundan sonra kariyere para vermeyeceğiz" sözünün arkasında durdu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Bundan sonra kariyere para vermeyeceğiz" sözünün arkasında durdu. Son olarak menajerler tarafından önerilen Hulk'u veto ettiği ortaya çıkan tecrübeli teknik adamın bu süreçte önüne gelen Wilshire, Asamoah, Pato, Bony, Garay ve Mandzukic'in de geri çevirdiği bildirildi.

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