10 Aralık 2020, Perşembe

GALATASARAY

Babel bir sezon daha Galatasaray'da

Babel bir sezon daha Galatasaray'da
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.12.2020

Ryan Babel konusunda enteresan bir durum ortaya çıktı…

Ryan Babel konusunda enteresan bir durum ortaya çıkt��… Oyuncunun '20 maç oynaması' durumunda sözleşmesinin uzayacağı iddia ediliyordu. Ancak Babel ile 2019 yılında yapılan sözleşmeden sonra KAP'a yapılan açıklamada; "2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır" denilmişti. Zaten 'nin kayıtlarına göre de Babel'in sözleşmesinin bitiş tarihi gelecek sezon sonu...

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