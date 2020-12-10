10 Aralık 2020, Perşembe

GALATASARAY

Yakan koltuk!

Yakan koltuk!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.12.2020

Galatasaray Kulübü, Pınar Argun'un bırakmasıyla boş olan iletişim direktörlüğü görevine Reşit Ömer Kükner'i getirdi.

Galatasaray Kulübü, Pınar Argun'un bırakmasıyla boş olan iletişim direktörlüğü görevine Reşit Ömer Kükner'i getirdi. Kükner, mevcut yönetimin görevde olduğu sürede bu mevkiye atanan 6. kişi oldu. Murat Bereket ile yola başlayan yönetim daha sonra sırası ile Evren Göz, Fatih Kuşçu, Mehmet Şenol ve Pınar Argun'la çalışmıştı.

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