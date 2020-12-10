10 Aralık 2020, Perşembe

GALATASARAY

Falcao idmana çıkacak mı?

Falcao idmana çıkacak mı?
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.12.2020

Fatih Terim'in Hatayspor maçı sonrasında takıma verdiği 4 günlük izin bugün sona erecek.

Fatih Terim'in Hatayspor maçı sonrasında takıma verdiği 4 günlük izin bugün sona erecek. Ligde bu haftayı BAY geçecek olan Galatasaray, 15 Aralık Salı günü Ziraat Türkiye Kupası maçında ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar bugün saat 16.00'da işbaşı yapacak ve gözler bir süredir sakatlığı nedeniyle idmanlarda yer almayan Radamel Falcao'da olacak. Kolombiyalı oyuncunun, tedavisinin tamamlandığı belirtiliyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Transferde yol haritası hazır! Terim listesini ikiye ayırdı Transferde yol haritası hazır! Terim listesini ikiye ayırdı
İşte Terim'in transferde iki gözdesi! Onların yeri ayrı İşte Terim'in transferde iki gözdesi! Onların yeri ayrı
Eldivenler Okan’a geçecek Eldivenler Okan’a geçecek
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör