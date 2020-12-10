10 Aralık 2020, Perşembe

GALATASARAY

Tam 74 metre koştu

Tam 74 metre koştu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.12.2020

Kerem’n golünün yeni rakamları geldi.

Galatasaray'da gündem Kerem Aktürkoğlu… 24 Erzincanspor'dan transfer edilen genç oyuncunun Hatayspor maçının 90+'da attığı gol, gündemdeki yerini korumaya devam ederken attığı müthiş golün istatistikleri ortaya çıktı. KENDİ yarı sahasının ilk metrelerinde topu kapan Kerem, 74 metre bir koştu. Bu sırada 4 kez al-ver yaptı. 12.75'inci saniyede topu Hatayspor ağlarına gönderdi. Ömer Bayram'ın asistiyle gelen golde 3 pasla sonuca gitmiş oldu.

Attığı gol VAR'dan dönen Kerem'in çevresinde büyük bir sevinç yumağı oluşmuştu. 'in de genç yıldızı özel olarak kutladığı ifade edildi.

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