09 Aralık 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray stoperini Süper Lig'de buldu! Fenerbahçe de istemişti

Ara transfer döneminde Marcao-Luyindama ikilisinden birini satmaya hazırlanan Galatasaray, geçtiğimiz yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe ile de anılan tecrübeli stoperi kadrosuna katmak için harekete geçti. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray stoperini Süper Lig'de buldu! Fenerbahçe de istemişti
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.12.2020

Savunmaya, orta sahaya ve hücum hattına takviye yapmayı düşünen sarı-kırmızılı kulübün bonservis bedeli ödeyerek futbolcu alması için oyuncu satışı yapması gerekiyor.

Galatasaray stoperini Süper Lig'de buldu! Fenerbahçe de istemişti

İtalyanlar Marcao'yu, İngilizler Luyindama'yı takip ediyor. Bu ikiliden birini satmaya hazırlanan , aradığı stoperi Türkiye'de buldu: Steven Caulker...

Galatasaray stoperini Süper Lig'de buldu! Fenerbahçe de istemişti

Lider Aytemiz Alanyaspor'un ligin en az gol yiyen takımı olmasını sağlayan Caulker, kulübünün sözleşme uzatma teklifini geri çevirdi.

Galatasaray stoperini Süper Lig'de buldu! Fenerbahçe de istemişti

DİĞER TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİ, CİMBOM'A GELMEK İSTİYOR

Aslan'ın listesinde olan 28 yaşındaki İngiliz stoper sezon sonunda serbest kalacak. Kumar vs sorunlar yüzünden Premier Lig'den ayrılmak zorunda kalan Caulker'a Alanyaspor havası yaradı.

Galatasaray stoperini Süper Lig'de buldu! Fenerbahçe de istemişti

Kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyen Sierra Leone asıllı İngiliz savunmacı, Türkçe röportaj vermeye başlayacak kadar dilimizi öğrendi.

Galatasaray stoperini Süper Lig'de buldu! Fenerbahçe de istemişti

'a gelmeyi çok isteyen 1991 doğumlu Caulker, bu yüzden kendisine gelen diğer tekliflere şimdilik olumsuz yanıt verdi.

Galatasaray stoperini Süper Lig'de buldu! Fenerbahçe de istemişti

Luyindama'ya alternatif olarak görülen 1.91 boyundaki Caulker, 11 maçta 2 gol, 1 asistle Alanyaspor'da hücuma da önemli katkı sağladı.

(Sabah)

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