09 Aralık 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Taktik değiştirdi

Taktik değiştirdi
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.12.2020

Önceki sezon mali şartların da etkisiyle kiralık oyunculara ağırlık veren Galatasaray bu sezon başında taktik değiştirmişti. , "G.Saray'a yakışan, çok da anormal bir rakam harcamadan en tasarruflu oyuncuları almak istiyoruz" diyerek sezon başındaki uygulamanın süreceğinin sinyallerini verdi.

Önceki sezon mali şartların da etkisiyle kiralık oyunculara ağırlık veren Galatasaray bu sezon başında taktik değiştirmişti. Sadece Etebo'yu kiralayan Cimbom, Kerem Türkoğlu, Arda, Omar, Fatih, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan'ı bedelsiz olarak bonservisiyle kadrosuna katmıştı. , "G.Saray'a yakışan, çok da anormal bir rakam harcamadan en tasarruflu oyuncuları almak istiyoruz" diyerek sezon başındaki uygulamanın süreceğinin sinyallerini verdi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom stoperini Süper Lig'de buldu! F.Bahçe de istemişti Cimbom stoperini Süper Lig'de buldu! F.Bahçe de istemişti
Yeni stoper Süper Lig'den! Terim çok istiyor Yeni stoper Süper Lig'den! Terim çok istiyor
Cimbom'da operasyon başlıyor! 4 ayrılık 4 transfer Cimbom'da operasyon başlıyor! 4 ayrılık 4 transfer
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör