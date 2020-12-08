08 Aralık 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da ayrılıklar gerçekleşiyor! O isimler için Fatih Terim ile görüşecekler...

Galatasaray'da transfer operasyonu devam ediyor. Takım içerisinde yeteri kadar forma şansı bulamayan iki futbolcu için talipler çıktı. Fatih Terim ile yapılacak görüşme sonrasında bu futbolcular transfer döneminde takımdan ayrılacak. İşte o isimler...

Galatasaray'da ayrılıklar gerçekleşiyor! O isimler için Fatih Terim ile görüşecekler...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 Giriş Tarihi: 08.12.2020

'de son üç haftada yakaladığı başarıyla Avrupa yarışı içinde kendini bulan , bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için ocak ayında operasyon yapacak.

Galatasaray'da ayrılıklar gerçekleşiyor! O isimler için Fatih Terim ile görüşecekler...

İkinci yarıya güçlü başlamak isteyen Göz- Göz, ilk olarak savunmaya öncelik verecek.

Galatasaray'da ayrılıklar gerçekleşiyor! O isimler için Fatih Terim ile görüşecekler...

Sağ bek pozisyonunda forma giyen Lamine Gassama ile yolları ayırmayı planlayan Göz-Göz yönetimi, transferde yönünü 'a çevirdi.

Galatasaray'da ayrılıklar gerçekleşiyor! O isimler için Fatih Terim ile görüşecekler...

Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk mücadelesi veren 'ın iki sağ beki Linnes ve Şener Özbayraklı'yı listesine aldı.

Galatasaray'da ayrılıklar gerçekleşiyor! O isimler için Fatih Terim ile görüşecekler...

SEPİL, TERİM'LE GÖRÜŞECEK
temsilcisi ile sözleşmeleri haziran sonunda sona erecek olan Linnes ve Şener için ara dönemi öncesi bir teklif yapacak olan , iki yıldızdan birini kadroya dahil etmek istiyor.

Galatasaray'da ayrılıklar gerçekleşiyor! O isimler için Fatih Terim ile görüşecekler...

Linnes ve Şener için nabız yoklayan yönetim net bir cevap alamazken transferle bizzat ilgilenme kararı alan Başkanı , yakın dostu olan G.Saray Teknik Direktörü ile görüşerek kolaylık isteyecek.

Galatasaray'da ayrılıklar gerçekleşiyor! O isimler için Fatih Terim ile görüşecekler...

Yeni Asır'ın haberine göre, G.Saray'da bu sezon daha fazla süre alan Linnes'in 'ye gelip gelmeyeceği merak konusu olurken, 1 maç forma giyen Şener'in ise daha olası gözüküyor.

Galatasaray'da ayrılıklar gerçekleşiyor! O isimler için Fatih Terim ile görüşecekler...

Kariyerinde Kongsvinger ve Molde ile 'da forma giyen Linnes 293 resmi maça çıkarken 20 gol kaydetmeyi başardı.

Galatasaray'da ayrılıklar gerçekleşiyor! O isimler için Fatih Terim ile görüşecekler...

Norveçli futbolcu 6 sezondur forma giydiği 'da 5 kupa kazandı.

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