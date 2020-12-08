Galatasaray'da ayrılıklar gerçekleşiyor! O isimler için Fatih Terim ile görüşecekler...
Galatasaray'da transfer operasyonu devam ediyor. Takım içerisinde yeteri kadar forma şansı bulamayan iki futbolcu için talipler çıktı. Fatih Terim ile yapılacak görüşme sonrasında bu futbolcular transfer döneminde takımdan ayrılacak. İşte o isimler...
İkinci yarıya güçlü başlamak isteyen Göz- Göz, ilk olarak savunmaya öncelik verecek.
Sağ bek pozisyonunda forma giyen Lamine Gassama ile yolları ayırmayı planlayan Göz-Göz yönetimi, transferde yönünü İstanbul'a çevirdi.
Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın iki sağ beki Linnes ve Şener Özbayraklı'yı transfer listesine aldı.
Linnes ve Şener için nabız yoklayan yönetim net bir cevap alamazken transferle bizzat ilgilenme kararı alan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, yakın dostu olan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim ile görüşerek kolaylık isteyecek.
Yeni Asır'ın haberine göre, G.Saray'da bu sezon daha fazla süre alan Linnes'in Göztepe'ye gelip gelmeyeceği merak konusu olurken, 1 maç forma giyen Şener'in ise daha olası gözüküyor.
Kariyerinde Kongsvinger ve Molde ile Galatasaray'da forma giyen Linnes 293 resmi maça çıkarken 20 gol kaydetmeyi başardı.
Norveçli futbolcu 6 sezondur forma giydiği Galatasaray'da 5 kupa kazandı.
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