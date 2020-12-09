Formanın yeni sahipleri! Herkesin yerini doldurdular
Galatasaray'da gündem ocak ayında yapılması muhtemel operasyon… Ancak yeni gelecek oyuncular, kimleri kesecek; nasıl bir oyun şekli ortaya çıkacak; çok belli değil... Özellikle son 3 maçta yedekler formaya sonuna kadar asıldı. İşte takıma ayrı bir hava ve rekabet katan o isimler...
Galatasaray'da gündem ocak ayında yapılması muhtemel operasyon… Ancak yeni gelecek oyuncular, kimleri kesecek; nasıl bir oyun şekli ortaya çıkacak; çok belli değil... Özellikle son 3 maçta yedekler formaya sonuna kadar asıldı. İşte takıma ayrı bir hava ve rekabet katan o isimler:
TAYLAN ANTALYALI
Terim sezon başından bu yana "Regista" istiyor. Ancak o mevkide Taylan yıldız gibi parlıyor.
DIAGNE
Skora katkı yapan ve devamlılığı olan bir forvet oyuncusu isteniyordu, Diagne ortaya çıktı.
EMRE KILINÇ
Onyekuru tarzında kanat için hızlı ve gol atabilen bir isim aranıyordu. Emre Kılınç ve kovid olana kadar Ryan Babel açığı kapattı.
DONK
Marcao veya Luyindama'nın gitmesi halinde Ryan Donk boşluk bırakmayacağını gösterdi.
EMRE AKBABA
10 numara sıkıntısı vardı. Belhanda'nın yoklunda Emre Akbaba orta sahaya yeniden ısınmaya başladı. Sofiane Feghouli de Hatay karşısında 10 numarada yıldızlaştı.
OĞULCAN ÇAĞLAYAN
Oğulcan Çağlayan sağda, Feghouli'yi, Emre Taşdemir solda Marcelo Saracchi'yi taca attı.
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