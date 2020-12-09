09 Aralık 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Diagne'yi menajerler paylaşamadı

Diagne'yi menajerler paylaşamadı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.12.2020

3 haftada 5 gol atan Mbaye Diagne, Galatasaray ile yeniden hayata dönmeyi başardı, menajerler ortalığa döküldü.

3 haftada 5 gol atan Mbaye Diagne, Galatasaray ile yeniden hayata dönmeyi başardı, menajerler ortalığa döküldü. Senegalli oyuncu kısa süre önce İtalyan menajer Pastorello ile yollarını ayırmış ve Brezilyalı menajer Manduca ile anlaşmıştı. Ancak İtalyan menajer Boniperti kulüple temas kurarak, Diagne'nin haklarının kendilerinde olduğunu, menajerliğini üstlendiklerini söyledi. Eğer herhangi bir transfer görüşmesi olacaksa, kendilerinin bilgilendirilmesini istedi. İşin ilginci ise Diagne, 'ye kendisini temsil edecek bir menajer ismini verdi. "Temsilci" bölümü boş duruyor.
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