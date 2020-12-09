Galatasaray'dan golcü bombası! Falcao'nun yerine Hulk geliyor
Son dakika Galatasaray haberi: Radamel Falcao'nun sık sık sakatlanması nedeniyle devre arasında ayrılık seçeneğini masaya koyan Galatasaray, bombayı patlatacak. Shanghai SIPG'den ayrılan Hulk'u gündemine alan sarı-kırmızılılar, Falcao'nun yerini eski takım arkadaşıyla dolduracak. İşte detaylar...
Menajerinin Hulk'u önerdiği Türk kulübünün Galatasaray olduğu öğrenildi. Cimbom ise bu transfer için Falcao'yu işaret etti.
Kolombiyalı golcünün ayrılık kararı alması durumunda Hulk'la temaslara hız verileceği kaydedildi.
TRANSFERİ FALCAO'YA BAĞLI
Aslan'ın Hulk'un transferi için Radamel Falcao'nunu durumunu beklediği öğrenildi.
ASLAN'IN ÖNCELİĞİ MALİYET
Takvim'in haberine göre; Menajeri tarafından önerilen Hulk için kapıları kapatmayan Aslan, oyuncuya astronomik bir ücret önermeyi düşünmüyor. Falcao'da yapılan hataya yönetim bir kez daha düşmek istemiyor.
TAM BİR GOL MAKİNESİ!
Güçlü fiziği ile rakip savunmacılar için marke edilmesi zor bir hücum oyuncusu olan Hulk, skorer kimliği ile de ön plana çıkıyor.
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