ASLAN'IN ÖNCELİĞİ MALİYET

Takvim'in haberine göre; Menajeri tarafından önerilen Hulk için kapıları kapatmayan Aslan, oyuncuya astronomik bir ücret önermeyi düşünmüyor. Falcao'da yapılan hataya yönetim bir kez daha düşmek istemiyor.