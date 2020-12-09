09 Aralık 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'dan golcü bombası! Falcao'nun yerine Hulk geliyor

Son dakika Galatasaray haberi: Radamel Falcao'nun sık sık sakatlanması nedeniyle devre arasında ayrılık seçeneğini masaya koyan Galatasaray, bombayı patlatacak. Shanghai SIPG'den ayrılan Hulk'u gündemine alan sarı-kırmızılılar, Falcao'nun yerini eski takım arkadaşıyla dolduracak. İşte detaylar...

Galatasaray'dan golcü bombası! Falcao'nun yerine Hulk geliyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.12.2020

'da sürpizi… ekibi Shanghai 'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Hulk için menajeri, " ve 'den birer kulüple görüştük" dedi.

Galatasaray'dan golcü bombası! Falcao'nun yerine Hulk geliyor

Menajerinin 'u önerdiği Türk kulübünün olduğu öğrenildi. Cimbom ise bu için Falcao'yu işaret etti.

Galatasaray'dan golcü bombası! Falcao'nun yerine Hulk geliyor

Kolombiyalı golcünün ayrılık kararı alması durumunda 'la temaslara hız verileceği kaydedildi.

Galatasaray'dan golcü bombası! Falcao'nun yerine Hulk geliyor

TRANSFERİ FALCAO'YA BAĞLI

Aslan'ın 'un transferi için 'nunu durumunu beklediği öğrenildi.

Galatasaray'dan golcü bombası! Falcao'nun yerine Hulk geliyor

ASLAN'IN ÖNCELİĞİ MALİYET

Takvim'in haberine göre; Menajeri tarafından önerilen için kapıları kapatmayan Aslan, oyuncuya astronomik bir ücret önermeyi düşünmüyor. Falcao'da yapılan hataya yönetim bir kez daha düşmek istemiyor.

Galatasaray'dan golcü bombası! Falcao'nun yerine Hulk geliyor

TAM BİR GOL MAKİNESİ!

Güçlü fiziği ile rakip savunmacılar için marke edilmesi zor bir hücum oyuncusu olan , skorer kimliği ile de ön plana çıkıyor.

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