09 Aralık 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da operasyon başlıyor! 4 ayrılık 4 transfer

Son dakika Galatasaray haberi: Şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda ocak ayında hareketli bir transfer dönemi geçirecek. 4 futbolcuyla transfer görüşmelerine başlayan sarı-kırmızılılar, 4 yıldızıyla ise yolları ayırmayı planlıyor. İşte detaylar...

Galatasaray'da operasyon başlıyor! 4 ayrılık 4 transfer
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.12.2020

yine hareketli bir ara dönemi geçirecek gibi görünüyor. Önceki yıllarda ara transferde aldığı oyuncularla başarıya koşan sarı-kırmızılı ekip yine hazır ve takıma maksimum fayda sağlayacak takviyeler arayışında...

Galatasaray'da operasyon başlıyor! 4 ayrılık 4 transfer

Nitekim , Hatayspor maçı sonrasında, "Ocak ayı bizim için stratejik. Bunu yine iyi kullanmayı düşünüyoruz. Başkanımız, yöneticiler ve teknik heyetle görüşmelerimiz sürüyor. Kafamızda bazı şeyler var" ifadesini kullanarak takviye için çalışmaya başladıklarını ortaya koydu.

Galatasaray'da operasyon başlıyor! 4 ayrılık 4 transfer

Basın toplantısında kiralık oyuncuya 1.5 yıllık olmadığı sürece sıcak bakmadığını kaydeden , sezon başında olduğu gibi maliyeti düşük, sözleşmesinin sonuna gelmiş isimler istiyor.

Galatasaray'da operasyon başlıyor! 4 ayrılık 4 transfer

KENAN KARAMAN, ADİL DEMİRBAĞ, ALİ AKMAN VE SERI...

listesini de genel hatlarıyla netleştiren başarılı teknik adamın gözdeleri arasında, 'dan , 'dan Ali Akman, 'dan Adil Demirbağ ve Fulham'dan Jean Michael Seri'nin bulunduğu öğrenildi. Devre arasında bir an önce takıma katılmaları için görüşmelerin başladığı ifade edildi.

Galatasaray'da operasyon başlıyor! 4 ayrılık 4 transfer

KİMLER SATILACAK?
Terım, yine maçının ardından, "Bazı değişiklikler yapabiliriz. Satmaya göre almayı da ayarlayabiliriz" diyerek bazı oyuncular ile yolların ayrılacağının sinyalini verdi.

Galatasaray'da operasyon başlıyor! 4 ayrılık 4 transfer

'da Luyindama ve Marcao'ya talipler olduğu biliniyor. Ayrıca sözleşmesinin sonuna gelen Younes Belhanda ile sık sakatlanması nedeniyle da isteyen kulüp çıkarsa gönderilmesi düşünülen oyuncular arasında.

Galatasaray'da operasyon başlıyor! 4 ayrılık 4 transfer

MARCAO İÇİN GÖNÜLSÜZ
Marcao ve Luyindama, İngiliz, Fransız ve İtalyan takımlarıyla sıkça anılırken , iki oyuncu arasında Marcao'nun kalmasını daha çok istiyor. Çünkü Brezilyalı, takımın pas bağlantılarının merkezinde yer alıyor.

Galatasaray'da operasyon başlıyor! 4 ayrılık 4 transfer

maçında Donk'a 18'i isabeti 19 pas attı. Emre Taşdemir'e 17'de 17 isabetli pas verdi. Fatih'ten 14 isabetli pas aldı. 'ın tüm geriden oyun kuruşlarında başrol oynadı.

Savaş ÇORLU

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