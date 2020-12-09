Galatasaray'da operasyon başlıyor! 4 ayrılık 4 transfer

Nitekim teknik direktör Fatih Terim, Hatayspor maçı sonrasında, "Ocak ayı bizim için stratejik. Bunu yine iyi kullanmayı düşünüyoruz. Başkanımız, yöneticiler ve teknik heyetle görüşmelerimiz sürüyor. Kafamızda bazı şeyler var" ifadesini kullanarak takviye için çalışmaya başladıklarını ortaya koydu.