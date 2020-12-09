09 Aralık 2020, Çarşamba
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Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakçı hamlesi! Fatih Terim çok istiyor
Son dakika Galatasaray haberi: Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bayrakçı, başarılı performansı ile Fatih Terim'in dikkatini çekti. Terim, yönetimden devre arasında Abdülkerim için teklif yapılmasını istedi.
Cimbom'un teknik patronu Fatih Terim'in son gözdesi Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı oldu.
MARCAO'NUN ALTERNATİFİ
Takvim'in haberine göre sol stoperde oynayan Abdülkerim'in Marcao'nun alternatifi olarak düşünüldüğü belirtildi.
Piyasa değeri 600 bin Euro olan başarılı defans oyuncusunun Konyaspor'la mayıs 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Bu sezon Konyaspor forması ile ligde 9 maça çıkan Abdülkerim, 2 asist yaptı. Takımının başarısına önemli bir katkı sağladı.
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