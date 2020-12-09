09 Aralık 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakçı hamlesi! Fatih Terim çok istiyor

Son dakika Galatasaray haberi: Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bayrakçı, başarılı performansı ile Fatih Terim'in dikkatini çekti. Terim, yönetimden devre arasında Abdülkerim için teklif yapılmasını istedi.

Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakçı hamlesi! Fatih Terim çok istiyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.12.2020

Cimbom'un teknik patronu 'in son gözdesi Konyasporlu oldu.

Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakçı hamlesi! Fatih Terim çok istiyor

forması ile geride kalan haftalarda 'de başarılı bir performansa imza atan 26 yaşındaki savunma oyuncusu için Terim'in devre arasında girişimde bulunulmasını istediği öne sürüldü.

Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakçı hamlesi! Fatih Terim çok istiyor

MARCAO'NUN ALTERNATİFİ

Takvim'in haberine göre sol stoperde oynayan Abdülkerim'in Marcao'nun alternatifi olarak düşünüldüğü belirtildi.

Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakçı hamlesi! Fatih Terim çok istiyor

Piyasa değeri 600 bin Euro olan başarılı defans oyuncusunun 'la mayıs 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakçı hamlesi! Fatih Terim çok istiyor

Bu sezon forması ile ligde 9 maça çıkan Abdülkerim, 2 asist yaptı. Takımının başarısına önemli bir katkı sağladı.

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