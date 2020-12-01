01 Aralık 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da seçim tarihi yenilenecek mi?

Galatasaray'da seçim tarihi yenilenecek mi?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.12.2020

Kısa bir süre hareketliliği yaşayan Galatasaray'da gözler bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında olacak.

Kısa bir süre hareketliliği yaşayan Galatasaray'da gözler bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında olacak. Geçtiğimiz hafta içinde bakanlık kararı ile 21 Şubat'a kadar kongrenin yapılamayacağı açıklanmıştı. 26 Aralık olarak açıklanan 'olağanüstü kongre iptal mi edilecek yoksa yeni bir tarih mi belirlenecek' merakla bekleniyor. Adaylar bu karara göre hazırlıklarını yapacakları belirtiliyor.
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