08 Aralık 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız golcü ile anlaşma tamam

Son dakika Galatasaray haberi: Devre arası çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir taşla iki kuş vuracak. Sarı-kırmızılıların kadroya katmak için geri sayıma geçtiği Nijeryalı yıldız golcü, hücum bölgesinde joker görevi görecek. İşte golcü oyuncunun transferine dair tüm detaylar ve imza tarihi...

Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız golcü ile anlaşma tamam
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.12.2020

Teknik Direktörü 'in, "Bonservisi elinde olan oyuncularla görüşüyoruz" dediği isimlerin ilk sırasında 'nın olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız golcü ile anlaşma tamam

Sarı-Kırmızılı yönetimin, boşta olan Nijeryalı kanat forvet oyuncusu ile prensip anlaşmasına vardığı belirlendi.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız golcü ile anlaşma tamam

YÖNETİM ELİNİ ÇABUK TUTTU

Takvim'in haberine göre; 28 yaşındaki oyuncu için Avrupa'dan başka tekliflerin de olduğu ancak G.Saray yönetiminin elini çabuk tutup Musa'yı ikna ettiği öğrenildi. Transferde geri sayıma geçildi.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız golcü ile anlaşma tamam

İMZA İÇİN DEVRE ARASI BEKLENİYOR

Büyük bir aksilik çıkmazsa 'nın devre arasında 'a imza atması bekleniyor.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız golcü ile anlaşma tamam

de golcü oyuncunun transferini ısrarla talep ediyor.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız golcü ile anlaşma tamam

HÜCUM HATTINDA JOKER

Cimbom'un transferini bitirme noktasına geldiği Musa, sol kanatta ve forvette görev yapabiliyor.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız golcü ile anlaşma tamam

Nijeryalı yıldız futbolcu hücum hattında joker görevi görerek takımına güç katıyor.

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