Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız golcü ile anlaşma tamam

YÖNETİM ELİNİ ÇABUK TUTTU

Takvim'in haberine göre; 28 yaşındaki oyuncu için Avrupa'dan başka tekliflerin de olduğu ancak G.Saray yönetiminin elini çabuk tutup Musa'yı ikna ettiği öğrenildi. Transferde geri sayıma geçildi.