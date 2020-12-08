Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız golcü ile anlaşma tamam
Son dakika Galatasaray haberi: Devre arası çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir taşla iki kuş vuracak. Sarı-kırmızılıların kadroya katmak için geri sayıma geçtiği Nijeryalı yıldız golcü, hücum bölgesinde joker görevi görecek. İşte golcü oyuncunun transferine dair tüm detaylar ve imza tarihi...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, "Bonservisi elinde olan oyuncularla görüşüyoruz" dediği isimlerin ilk sırasında Ahmed Musa'nın olduğu ortaya çıktı.
Sarı-Kırmızılı yönetimin, boşta olan Nijeryalı kanat forvet oyuncusu ile prensip anlaşmasına vardığı belirlendi.
YÖNETİM ELİNİ ÇABUK TUTTU
Takvim'in haberine göre; 28 yaşındaki oyuncu için Avrupa'dan başka tekliflerin de olduğu ancak G.Saray yönetiminin elini çabuk tutup Musa'yı ikna ettiği öğrenildi. Transferde geri sayıma geçildi.
İMZA İÇİN DEVRE ARASI BEKLENİYOR
Büyük bir aksilik çıkmazsa Ahmed Musa'nın devre arasında Galatasaray'a imza atması bekleniyor.
Teknik direktör Fatih Terim de golcü oyuncunun transferini ısrarla talep ediyor.
HÜCUM HATTINDA JOKER
Cimbom'un transferini bitirme noktasına geldiği Musa, sol kanatta ve forvette görev yapabiliyor.
Nijeryalı yıldız futbolcu hücum hattında joker görevi görerek takımına güç katıyor.
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