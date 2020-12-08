Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Flaş açıklama...
Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak sakatlıklar sebebiyle birçok maça çıkamayan Radamel Falcao Güney Amerikalı gazeteci Daniel Habif'e bir röportaj verdi. Peki, Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Karantinayı nasıl geçirdi. İşte detaylar...
Falcao'nun Daniel Habif'e verdiği röportajdan öne çıkan kısımlar şöyle...
Dünyaca ünlü golcü, "Galatasaray ile sözleşme yenileyecek misin?" şeklindeki soruya, "Ne olacağını bilmiyorum. İki yıllık sözleşmem daha var, şimdilik kalmaya devam ediyoruz." diyerek cevap verdi.
Falcao corona virüsü önlemlerinin yoğun alındığı dönemde zamanını nasıl geçirdiğiyle alakalı soruyu ise şöyle cevapladı: "Zor bir dönem geçirdik, bahçeli bir evimiz var ve kızlarımızla burada vakit geçirebiliyoruz. Eşimle birlikte eğlenmeye ve bol bol aktiviteler yapmaya çalıştık. Bize birbirimizi tanımayı öğretti diyebilirim, ben de daha iyi bir eş oldum."
35 yaşındaki forvet emeklilik planlarını, "Şimdilik bırakacağım günü planlamadım. Ne yapacağımı ben de merak ediyorum. Futbolun içinde kalarak bir şeyler yapmak isterim. Sanırım teknik direktör olmayacağım çünkü artık seyahat etmek istemiyorum. Bazı futbolcuların menajerliğini yapabilirim" ifadeleriyle anlattı.
Geçtiğimiz yıl babasını kaybeden Kolombiyalı konuyla ilgili soru üzerine, "Zaman zaman fark etmeden telefon numarasını çeviriyorum. Aramızdan ayrılışını kabullenmek çok zor oldu. Acımız hala taze. Tenis oynarken kalp krizi geçirmişti, onu hep kalbimde taşıyorum." şeklinde konuştu.
Falcao uzun süren röportajın sonunda ise kısa cevaplar verdiği bölümde şu soruları yanıtladı:
Tarihin en iyi futbolcusu?
"Maradona, çok etkileyiciydi. Sonra da Cristiano ve Messi gibi canavarlar geldi."
Tarihin en iyi takımı?
"Guardiola'nın Barcelona'sı"
Birlikte oynadığın en iyi oyuncu?
"James Rodriguez. İyi bir iletişimimiz var"
Futbolda daha neler yapmak istersin?
"Kolombiya Milli Takımı ile bir şampiyonluk kazanmak istiyorum."
Hayran olduğu forvet?
"Brezilyalı Ronaldo Nazario"
Favori olan hangi takımın taraftarı?
"River Plate. Gördüğüm en tutkulu taraftar ise Galatasaraylılar.
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