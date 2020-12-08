08 Aralık 2020, Salı

GALATASARAY

Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Flaş açıklama...

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak sakatlıklar sebebiyle birçok maça çıkamayan Radamel Falcao Güney Amerikalı gazeteci Daniel Habif'e bir röportaj verdi. Peki, Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Karantinayı nasıl geçirdi. İşte detaylar...

Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Flaş açıklama...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.12.2020

Falcao'nun Daniel Habif'e verdiği röportajdan öne çıkan kısımlar şöyle...

Dünyaca ünlü golcü, " ile sözleşme yenileyecek misin?" şeklindeki soruya, "Ne olacağını bilmiyorum. İki yıllık sözleşmem daha var, şimdilik kalmaya devam ediyoruz." diyerek cevap verdi.

Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Flaş açıklama...

Falcao corona virüsü önlemlerinin yoğun alındığı dönemde zamanını nasıl geçirdiğiyle alakalı soruyu ise şöyle cevapladı: "Zor bir dönem geçirdik, bahçeli bir evimiz var ve kızlarımızla burada vakit geçirebiliyoruz. Eşimle birlikte eğlenmeye ve bol bol aktiviteler yapmaya çalıştık. Bize birbirimizi tanımayı öğretti diyebilirim, ben de daha iyi bir eş oldum."

Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Flaş açıklama...

35 yaşındaki forvet emeklilik planlarını, "Şimdilik bırakacağım günü planlamadım. Ne yapacağımı ben de merak ediyorum. Futbolun içinde kalarak bir şeyler yapmak isterim. Sanırım teknik direktör olmayacağım çünkü artık seyahat etmek istemiyorum. Bazı futbolcuların menajerliğini yapabilirim" ifadeleriyle anlattı.

Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Flaş açıklama...

Geçtiğimiz yıl babasını kaybeden Kolombiyalı konuyla ilgili soru üzerine, "Zaman zaman fark etmeden telefon numarasını çeviriyorum. Aramızdan ayrılışını kabullenmek çok zor oldu. Acımız hala taze. Tenis oynarken kalp krizi geçirmişti, onu hep kalbimde taşıyorum." şeklinde konuştu.

Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Flaş açıklama...

Falcao uzun süren röportajın sonunda ise kısa cevaplar verdiği bölümde şu soruları yanıtladı:

Tarihin en iyi futbolcusu?
"Maradona, çok etkileyiciydi. Sonra da Cristiano ve Messi gibi canavarlar geldi."

Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Flaş açıklama...

Tarihin en iyi takımı?
"Guardiola'nın Barcelona'sı"

Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Flaş açıklama...

Birlikte oynadığın en iyi oyuncu?
"James Rodriguez. İyi bir iletişimimiz var"

Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Flaş açıklama...

Futbolda daha neler yapmak istersin?
"Kolombiya Milli Takımı ile bir şampiyonluk kazanmak istiyorum."

Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Flaş açıklama...

Hayran olduğu forvet?
"Brezilyalı Ronaldo Nazario"

Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Flaş açıklama...

Favori olan hangi takımın taraftarı?
"River Plate. Gördüğüm en tutkulu taraftar ise Galatasaraylılar.

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