08 Aralık 2020, Salı

GALATASARAY

Diagne’den Fatih Terim paylaşımı

Diagne’den Fatih Terim paylaşımı
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.12.2020

Radamel Falcao'nun yokluğunda sazı eline alan Mbaye Diagne, Hatayspor'u da es geçmedi ve 'in teknik direktörlük kariyerindeki 1000. Gole imza atarak tarihe geçti.

Radamel Falcao'nun yokluğunda sazı eline alan Mbaye Diagne, Hatayspor'u da es geçmedi ve 'in teknik direktörlük kariyerindeki 1000. Gole imza atarak tarihe geçti. Bununla ilgili İnstagram hesabından bir paylaşımda bulunan Senegalli yıldız, "Fatih Terim'in G.Saray'daki 1000. golünü atmış olmak büyük bir gurur. Nice binlere hocam" ifadelerini kullandı. Yeniden Galatasaraylı taraftarların gözdesi haline gelen Diagne'nin paylaşımı büyük ilgi gördü ve 82 bin beğeni, 700'e yakın da yorum aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Yeni dalga ocakta! Aslan'da 4 ayrılık 2 transfer Yeni dalga ocakta! Aslan'da 4 ayrılık 2 transfer
Aslan bombayı patlatıyor! Yıldız golcü ile anlaşma tamam Aslan bombayı patlatıyor! Yıldız golcü ile anlaşma tamam
Everton'un vazgeçmiyor! İşte G.Saray'ın istediği rakam Everton'un vazgeçmiyor! İşte G.Saray'ın istediği rakam
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör