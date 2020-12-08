08 Aralık 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray’da büyük değişim! Takım gençleşiyor

Cimbom’da büyük değişim! Takım gençleşiyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.12.2020

bu sezon gençleşmeye devam ediyor. Geçen sezon bazı maçlarda yaş ortalaması 33'e kadar yükselen sarı-kırmızılı ekip, yedek oyuncuların devreye girmesiyle gençleşti. Yaş ortalaması 25.18'e geriledi.

bu sezon gençleşmeye devam ediyor. Geçen sezon bazı maçlarda yaş ortalaması 33'e kadar yükselen sarı-kırmızılı ekip, yedek oyuncuların devreye girmesiyle gençleşti. karşısında 30 yaşın altında 8 isim sahada yer aldı ve yaş ortalaması 26.6'ya düştü. Sonradan oyuna giren 5 oyuncuyla birlikte bu rakam 25.18'e kadar geriledi. Donk (35) en yaşlı isim olurken onu Fatih (33) ve Feghouli (30) takip etti. Kaleci Okan ve Luyindama'nın takıma dahil olması halinde 'un yaş ortalaması daha da düşecek.

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