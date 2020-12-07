Usta yazardan Fatih Terim'e flaş sözler! "Politikası yok"

Pasaporta bakarak iyi oyuncu seçemezsiniz. Eğer Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Merih Demiral, Okay Yokuşlu gibi Milli Takım'da görev yapan isimler Türkiye'de yabancıya yönelik ciddi bir sınırlama olsaydı yurt dışında oynayamazlardı. Çünkü talep yerlilere daha fazla artacak, bu oyuncular belki de hedef küçültüp Türkiye'de yüksek paralar kazanarak futbola devam edeceklerdi. Galatasaray'da son iki maçta yerli oyuncular daha fazla görev aldılarsa bu tablonun görüntüsü yerli oyuncuların rekabet içinde formayı kapmak için verdiği bir uğraştır. Galatasaray UEFA şampiyonu olurken, 4 tane yabancısı vardı. Elinde iyi yerli varsa zaten oynatırsın ama bunlara sınır koyarak kelepçe takmak doğru değil. Sınırları yıkarsan rekabeti de çoğaltırsın, iyi oyuncuya daha fazla sahip olursun.