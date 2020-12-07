07 Aralık 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Radamel Falcao rekora koşuyor

Falcao rekora koşuyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.12.2020

Galatasaray'a geldiği günden bu yana toplam 29 maça çıkan Falcao, sarı-kırmızılı takımda 26. maçını kaçırdı.

Galatasaray'a geldiği günden bu yana toplam 29 maça çıkan Falcao, sarı-kırmızılı takımda 26. maçını kaçırdı. Sakatlığı devam eden deneyimli futbolcu, bu gidişle oynamadığı maç sayısı, oynadığı maç sayısını geçecek.

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