Galatasaray'da Radamel Falcao rekora koşuyor

Galatasaray'a geldiği günden bu yana toplam 29 maça çıkan Falcao, sarı-kırmızılı takımda 26. maçını kaçırdı.

Galatasaray'a geldiği günden bu yana toplam 29 maça çıkan Falcao, sarı-kırmızılı takımda 26. maçını kaçırdı. Sakatlığı devam eden deneyimli futbolcu, bu gidişle oynamadığı maç sayısı, oynadığı maç sayısını geçecek.

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