07 Aralık 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim'den hem ödül hem uyarı!

Terim'den hem ödül hem uyarı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.12.2020

Son haftalardaki başarılı kuşkusuz en çok 'i memnun etti. Maç sonrası, "İsteyen, arzu eden, ne yapması gerektiğini bilen bir takım var sahada... Oyuncularımız kutlanacak iş yaptılar, kendilerini tebrik ediyorum" dedi ve uyardı.

Son haftalardaki başarılı kuşkusuz en çok 'i memnun etti. Maç sonrası, "İsteyen, arzu eden, ne yapması gerektiğini bilen bir takım var sahada... Oyuncularımız kutlanacak iş yaptılar, kendilerini tebrik ediyorum" diyen tecrübeli çalıştırıcı, ligde bu haftayı BAY geçecekleri için takıma 4 günlük izin verdi. Zorlu ve sıkışık fikstür öncesi dinlenmelerini ve Kovid 19'a karşı da kendilerini izole etmelerini istedi.

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