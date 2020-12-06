Ahmet Çakar'dan flaş yorum! "Genç bir hakemin..." | Son dakika Galatasaray - Hatayspor haberleri

En önemlisi ise Diagne... Duygusal bir oyuncu. Gol attıkça kendisine geliyor. Dün gece de tam anlamıyla mükemmel ve birinci sınıf gol attı. Sağdan gelen ortayı ofsayda düşmeden göğüyle alıp, zor açıdan sol ayağıyla vurmak, tam bir golcü becerisi ister. Aslında kimse Diagne'den böyle komplike bir gol beklemiyordu. Basitleri atamadı, çok daha zorunu atıverdi.