Galatasaray aşıyı buldu! Fatih Terim'den başarıyı getiren hamle
Sakatlıklar ve yeni tip corona virüsü (Covid-19) Galatasaray'ı durduramadı. Aslan hem gençleri kazandı hem de zirveye ortak oldu. Oynadığı futbol ile keyif veren sarı-kırmızılılar, istatistiklerde de zirve yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Cimbom sakatlıklar ve corona vakaları ile sarsılsa da Fatih Terim, hamleleri ile krizi fırsatı çevirdi.
Okan, Omar, Luyindama, Saracchi, Belhanda, Falcao, Babel, Arda gibi yıldızların yokluğunda Galatasaray genç oyuncuları takıma monte etti.
FUTBOLU İLE KEYİF VERDİ
Son 3 maçın 2'sini kazanan Aslan, Oğulcan, Emre Taşdemir, Kerem, Ali Yavuz gibi oyuncularla hem yeniden şampiyonluk yarışına ortak oldu hem de futbolu ile alkış aldı.
İSTATİSTİKLERDE ZİRVE YAPTI
G.Saray'ın gençlik aşışı istatistiklere de yansıdı. Cimbom son 3 maçta 8 gol atıp 1 gol yedi.
27 isatbetli şut çekti. Yüzde 62 topla oynama yüzde 89 pas isabeti oranı yakaladı.
REKABET EN ÜST SEVİYEDE
Hatay maçında gol atan Kerem ile 2, gole katkı veren Oğulcan, forma için iddialı olduklarını kanıtladı. Forma savaşı kızıştı.
(Takvim)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları