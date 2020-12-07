07 Aralık 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray aşıyı buldu! Fatih Terim'den başarıyı getiren hamle

Sakatlıklar ve yeni tip corona virüsü (Covid-19) Galatasaray'ı durduramadı. Aslan hem gençleri kazandı hem de zirveye ortak oldu. Oynadığı futbol ile keyif veren sarı-kırmızılılar, istatistiklerde de zirve yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray aşıyı buldu! Fatih Terim'den başarıyı getiren hamle
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.12.2020

Cimbom sakatlıklar ve corona vakaları ile sarsılsa da , hamleleri ile krizi fırsatı çevirdi.

Galatasaray aşıyı buldu! Fatih Terim'den başarıyı getiren hamle

Okan, Omar, Luyindama, Saracchi, , Falcao, Babel, Arda gibi yıldızların yokluğunda genç oyuncuları takıma monte etti.

Galatasaray aşıyı buldu! Fatih Terim'den başarıyı getiren hamle

FUTBOLU İLE KEYİF VERDİ
Son 3 maçın 2'sini kazanan Aslan, Oğulcan, Emre Taşdemir, Kerem, Ali Yavuz gibi oyuncularla hem yeniden şampiyonluk yarışına ortak oldu hem de futbolu ile alkış aldı.

Galatasaray aşıyı buldu! Fatih Terim'den başarıyı getiren hamle

İSTATİSTİKLERDE ZİRVE YAPTI
G.Saray'ın gençlik aşışı istatistiklere de yansıdı. Cimbom son 3 maçta 8 gol atıp 1 gol yedi.

Galatasaray aşıyı buldu! Fatih Terim'den başarıyı getiren hamle

27 isatbetli şut çekti. Yüzde 62 topla oynama yüzde 89 pas isabeti oranı yakaladı.

Galatasaray aşıyı buldu! Fatih Terim'den başarıyı getiren hamle

REKABET EN ÜST SEVİYEDE
maçında gol atan Kerem ile 2, gole katkı veren Oğulcan, forma için iddialı olduklarını kanıtladı. Forma savaşı kızıştı.

(Takvim)

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