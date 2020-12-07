07 Aralık 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Diagne küllerinden doğdu! Dev kulüpler peşine düştü

Galatasaray'da Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'nun sakatlanmasının ardından ilk 11'e monte edilen Mbaye Diagne, verdiği katkıyla Cimbom'u sırtladı. Senegalli golcü, gösterdiği etkili performansla dev kulüpleri peşine taktı. | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray'da Diagne küllerinden doğdu! Dev kulüpler peşine düştü
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.12.2020

'da küllerinden doğmayı başardı. Önceki sezon taraftarların büyük coşkuyla karşıladığı Senegalli oyuncu, beklenen çıkışı yapamayınca yavaş yavaş gözden düşmüş ve geçen sezon 'a kiralanmıştı.

Galatasaray'da Diagne küllerinden doğdu! Dev kulüpler peşine düştü

Bu sezon takım bulamayınca mecburen 'da kalan ve kendisinden çok da bir şey beklenmeyen Diagne, 'nun sakatlanmasının ardından adeta 'süper kahraman'a büründü. maçıyla gollerine start veren sarı-kırmızılı oyuncu, karşısındaki hat-trick ile adeta patlama yaptı. Son maçta da Hatayspor'u avlamayı ihmal etmedi.

Galatasaray'da Diagne küllerinden doğdu! Dev kulüpler peşine düştü

FALCAO'YU GÖLGEDE BIRAKTI
'de 5. golüne ulaşan 29 yaşındaki futbolcunun Avrupa Ligi elemelerinden de 2 golü bulunuyor. Her geçen gün üstüne koyarak giden Diagne, takım içi rakibi 'yu da gölgede bıraktı. Dünyaca ünlü futbolcu, formasıyla 16 gol atarken Diagne toplamda 18 kez ağları sarsmayı başardı.

Galatasaray'da Diagne küllerinden doğdu! Dev kulüpler peşine düştü

Falcao'nun sakatlıkları devam ettiği sürece bu sayı daha da artacak gibi görünüyor. Senegalli yıldızın, performansını yükseltmesi sadece taraftarları değil, yöneticileri de sevindirdi. Zira 'paralar çöpe gitti' denilen oyuncu, hem fiyatını yükseltmeye başladı hem de yeniden menajerlerin gözdesi haline geldi.

Galatasaray'da Diagne küllerinden doğdu! Dev kulüpler peşine düştü

KOBE'NİN GÖZÜ ÜZERİNDE
Almanya'dan Sächsische Zeitung gazetesi daha önce M'Gladbach'ta forma giyen Periel Mlapa'yı, Japon Ligi takımlarından 'nin istediğini yazdı. Bir süredir Asya futbolunu yakından tanıyan bir golcü arayan Kobe'nin adaylarından bir diğerinin ise 'da yıldızını yeniden parlatan olduğu iddia edildi.

Galatasaray'da Diagne küllerinden doğdu! Dev kulüpler peşine düştü

, 'dan daha önce 'yi etmişti. İki kulüp arasında bu transfer nedeniyle ciddi bir yakınlaşma olmuştu.

Galatasaray'da Diagne küllerinden doğdu! Dev kulüpler peşine düştü

, 'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanına sahip. Önceki sezon, forması altında 20, ikinci devre görev yaptığı 'da ise 10 gol üretmeyi başarmıştı.

Galatasaray'da Diagne küllerinden doğdu! Dev kulüpler peşine düştü

BU İSTATİSTİKLER HİÇBİR YERDE YOK

*Hatayspor attığı golle Falcao ile gol sayısını eşitleyen 5 golünden 1'ini altı pastan 4'ü ise ceza sahası içinden attı.

* 17 şut çekti, 14 isabet buldu ve 5 gol attı. Yani her 3.4 şutundan 1'isini gol yaptı.

* Sadece 3 isabetsiz şut atarken, 1 şutu da direkten döndü. Hiçbir şutunun engellenmesine izin vermedi.

Galatasaray'da Diagne küllerinden doğdu! Dev kulüpler peşine düştü

* Gollerinin 3'ünü açık oyunda attı. 2 golü de penaltıdan yazdı. Sağ ayağıyla 4 gol atıp, 1 golünü de sol ayakla atarken henüz kafa golü atmadı.

* Boşa giden şutlarının 4'ünü de kafayla vurdu.

* 'da oynarken ligde attığı 32 golün 8'ini kafayla atmıştı. Ancak 'da, şimdiye kadar attığı 15 golün sadece 2'sini kafayla attı.

Galatasaray'da Diagne küllerinden doğdu! Dev kulüpler peşine düştü

YAZARLAR NE DEDİ?

AHMET ÇAKAR: Diagne duygusal bir oyuncu. Gol attıkça kendisine geliyor. 'a mükemmel ve birinci sınıf bir gol attı. Sağdan gelen ortayı, ofsayda düşmeden göğsüyle alıp, zor açıdan sol ayağıyla vurmak beceri ister.

ERMAN TOROĞLU: Diagne gol yapıyor, Falcao çocuk yapıyor. Diagne iyi niyetle sahaya çıkıyor. Perdeliyor, verkaça giriyor, arkadaşlarına yol açıyor. Biraz antipatik bir adam ama faydalı bir golcü.

LEVENT TÜZEMEN: Topu göğsünde yumuşatıp önüne alış şekli ile vuruş tekniği mükemmeldi. Çalışkanlığı, rakip savunmanın önünde duvar olmasıyla göz okşayan Diagne, Falcao'yu kulübede oturtacak gibi görünüyor.

(Fotomaç)

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