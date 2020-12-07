Falcao'nun sakatlıkları devam ettiği sürece bu sayı daha da artacak gibi görünüyor. Senegalli yıldızın, performansını yükseltmesi sadece taraftarları değil, yöneticileri de sevindirdi. Zira 'paralar çöpe gitti' denilen oyuncu, hem fiyatını yükseltmeye başladı hem de yeniden menajerlerin gözdesi haline geldi.