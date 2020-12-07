07 Aralık 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'a Hulk müjdesi! Resmen açıkladı

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlamak isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Falcao'nun ocak ayında takımdan ayrılma ihtimalinin artması üzerine gözler santrfor transferine çevrildi. Sarı-kırmızılı takımın uzun süredir transfergündeminde bulunan Hulk'dan müjdeli haber geldi. İşte tüm detaylar...

Galatasaray'a Hulk müjdesi! Resmen açıkladı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 Giriş Tarihi: 07.12.2020

Geçtiğimiz yaz döneminde de 'ın gündemine gelen yıldız golcü ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'a Hulk müjdesi! Resmen açıkladı

Sarı kırmızılı takımın kadrosuna kattığı , camiada büyük hayal kırıklığı yarattı.

Galatasaray'a Hulk müjdesi! Resmen açıkladı

Ocak ayındaki döneminde yolların ayrılmayı planlandığı Kolombiyalı futbolcunun Inter Miami ile görüşmelerde bulunduğu belirtiliyor.


Galatasaray'a Hulk müjdesi! Resmen açıkladı

'nun yerine arayışlara başlayan ve olası bir ayrılık durumunda santrfor takviyesi yapacak olan 'a müjdeli haber geldi.


Galatasaray'a Hulk müjdesi! Resmen açıkladı

HULK TAKIMDAN AYRILDIĞINI AÇIKLADI!
'ın uzun süredir gündeminde bulunan Parabia, Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG'ten ayrıldığını açıkladı.

Galatasaray'a Hulk müjdesi! Resmen açıkladı

34 yaşındaki futbolcu, Asya Şampiyonlar Ligi'nde elendikleri maçın ardından paylaşım yaptı ve takımına teşekkür ederken, "Shanghai'ya bugün gelmiştim, aynı gün veda ediyorum. Harika bir sevgiyi arkamda bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a Hulk müjdesi! Resmen açıkladı

Shanghai'ya 60 milyon euro bonservis bedeliyle olan tecrübeli forvet, 'de 145 maça çıktı ve 76 kez ağları sarstı.

Galatasaray'a Hulk müjdesi! Resmen açıkladı

TÜRKİYE'DEN DE TEKLİF ALDI
bir süre önce yaptığı açıklamada 'den kendisini isteyen kulüp olduğunu kaydederken, "Türkiye, Portekiz, , , ve 'dan teklif aldım. Aynı zamanda 'den de teklif geldi. Kararımı vereceğim" demişti.

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