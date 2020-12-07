Galatasaray'a Hulk müjdesi! Resmen açıkladı

TÜRKİYE'DEN DE TEKLİF ALDI

Hulk bir süre önce yaptığı açıklamada Türkiye'den kendisini isteyen kulüp olduğunu kaydederken, "Türkiye, Portekiz, İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya'dan teklif aldım. Aynı zamanda Çin'den de teklif geldi. Kararımı vereceğim" demişti.

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