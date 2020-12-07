Galatasaray'a Hulk müjdesi! Resmen açıkladı
Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlamak isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Falcao'nun ocak ayında takımdan ayrılma ihtimalinin artması üzerine gözler santrfor transferine çevrildi. Sarı-kırmızılı takımın uzun süredir transfergündeminde bulunan Hulk'dan müjdeli haber geldi. İşte tüm detaylar...
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Galatasaray'ın gündemine gelen yıldız golcü Hulk ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılı takımın kadrosuna kattığı Radamel Falcao, camiada büyük hayal kırıklığı yarattı.
Ocak ayındaki transfer döneminde yolların ayrılmayı planlandığı Kolombiyalı futbolcunun Inter Miami ile görüşmelerde bulunduğu belirtiliyor.
Radamel Falcao'nun yerine arayışlara başlayan ve olası bir ayrılık durumunda santrfor takviyesi yapacak olan Galatasaray'a müjdeli haber geldi.
HULK TAKIMDAN AYRILDIĞINI AÇIKLADI!
Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde bulunan Hulk Parabia, Çin Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG'ten ayrıldığını açıkladı.
34 yaşındaki futbolcu, Asya Şampiyonlar Ligi'nde elendikleri maçın ardından paylaşım yaptı ve takımına teşekkür ederken, "Shanghai'ya bugün gelmiştim, aynı gün veda ediyorum. Harika bir sevgiyi arkamda bırakıyorum" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'DEN DE TEKLİF ALDI
Hulk bir süre önce yaptığı açıklamada Türkiye'den kendisini isteyen kulüp olduğunu kaydederken, "Türkiye, Portekiz, İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya'dan teklif aldım. Aynı zamanda Çin'den de teklif geldi. Kararımı vereceğim" demişti.
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